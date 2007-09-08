У Мороза - последняяя надежда: он написал письмо ЦИК

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ обратился в Центральную избирательную комиссию с письмом, в котором просит информировать о ситуации с “обнулением” избирательных списков блока «Наша Украина» и Блока Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

“13 июня 2007 года Центральная избирательная комиссия послала в Верховную Раду Украины информацию о ситуации, сложившейся в связи с досрочным прекращением полномочий группой народных депутатов Украины, избранных по спискам избирательных блоков Юлии Тимошенко и “Наша Украина”, а также о рассмотрении споров по этим вопросам в судах (письмо Центральной избирательной комиссии под № 21-17-1402)”, - напомнил А.МОРОЗ.

В связи с этим он просит сообщить, завершено ли в настоящее время судебное разбирательство вышеупомянутых споров и рассматривала ли Центральная избирательная комиссия вопрос о регистрации народными депутатами следующих по очередности кандидатов в депутаты в списках отмеченных избирательных блоков политических партий, а также о принятых ею решениях по этому вопросу.

В противном случае А.МОРОЗ просит сообщить о причинах бездеятельности ЦИК в отношении осуществления процедуры замещения вакантных мандатов народных депутатов Украины, предусмотренной частью первой статьи 101 Закона Украины “О выборах народных депутатов Украины”, говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, 2 июня межпартийный съезд блока “Наша Украина” принял решение о досрочном прекращении полномочий 66 народных депутатов Украины, избранных от блока “Наша Украина”.

В тот же день межпартийный съезд БЮТ принял решение о досрочном прекращении полномочий 103 народных депутатов Украины фракции БЮТ.

5 июня председатель Верховной Рады Украины V созыва А.МОРОЗ заявил, что лишь после заключения ЦИК об “обнулении” списков можно считать, что парламент будет нелегитимным. Он настаивал на принятии решения ЦИК о замещении народных депутатов, которые сложили свои полномочия. А.МОРОЗ заявил, что ВР прекратит работать в сессионном режиме лишь после решения ЦИК о невозможности замещения депутатов от «Нашей Украины» и БЮТ, которые сложили полномочия, следующими по списку кандидатами в депутаты.

11 июня члены ЦИК заявили на брифинге, что Центральная избирательная комиссия не может “обнулить” списки, а также признать избранными новых депутатов из-за отсутствия законодательной базы.

25 июля судебная коллегия Печерского райсуда Киева подтвердила в своем разъяснении, что не нужно решение Центральной избирательной комиссии относительно “обнуления” списка блока “Наша Украина”.

После этого председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ заявил, что проблема “обнуления” избирательных списков «Нашей Украины» и БЮТ исчерпана этим судебным решениям.