Тимошенко сегодня посетит Херсонскую область

Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в рамках своего предвыборного тура по регионам Украины посетит Херсонскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на центральной площади города Новая Каховка состоится митинг с участием Ю.ТИМОШЕНКО.

Планируется, что в Херсоне лидер БЮТ подпишет соглашения с пенсионерами и ветеранскими организациями, после чего состоится пресс-конференция.

Вечером в областном центре состоится митинг при участии Ю.ТИМОШЕНКО и прямого эфира на Херсонской областной телерадиокомпании «Скифия».