Тимошенко сегодня посетит Херсонскую область
12:10, 08 сентября 2007Политика
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Лидер БЮТ подпишет соглашения с пенсионерами
Сегодня лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО в рамках своего предвыборного тура по регионам Украины посетит Херсонскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на центральной площади города Новая Каховка состоится митинг с участием Ю.ТИМОШЕНКО.
Планируется, что в Херсоне лидер БЮТ подпишет соглашения с пенсионерами и ветеранскими организациями, после чего состоится пресс-конференция.
Вечером в областном центре состоится митинг при участии Ю.ТИМОШЕНКО и прямого эфира на Херсонской областной телерадиокомпании «Скифия».
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