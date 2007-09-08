Луценко: НУ-НС должен стать выразителем идей и защитником среднего класса

Лидер блока „Наша Украина - Народная Самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО считает, что его политическая сила должна стать выразителем идей среднего класса и его защитником.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Виннице.

„Сегодня новое руководство нашего блока абсолютно четко понимает то, что у нас нет политического будущего, если мы не осознаем, что мы должны стать выразителями идей и защитниками среднего класса”, - заявил он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, Помаранчевая революция была и является революцией среднего класса. „К сожалению, помаранчевые недоолигархи, которых в народе называют „любими друзями” этого не осознали и просто решили занять место бело-синих олигархов. Они быстрее находили язык с теми олигархами, кто был против них, чем со своими избирателями. В связи с этим они и проиграли – их наказал и избиратель в 2006 году”, - отметил он.

Ю.ЛУЦЕНКО считает, что „многим избирателям не нравится то, что НУ-НС не является одинаково мыслящей, вождистской политической силой, которая стройным шагом идет в парламент, а находится в постоянных дискуссиях”. „Это, безусловно, наша слабость, но с другой стороны это – единственное, что может спасти человека, который думает о своей перспективе, а не о том, как пристроиться в обозе очередного вождя. Вождь сегодня правый, завтра – левый, сегодня - черный, завтра – красный. И неизвестно, что он запоет в следующий момент, ведь он вождь”, - заметил он.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, НУ-НС – политическая сила с четкими идеологическими критериями. „Ми четко говорим о лево-центристском убеждении в социальной политике, о либеральных убеждениях в экономической политике, о консервативных убеждениях в духовной культуре. И именно этот тандем имеет место применения в разных сферах жизни и одновременно может дать Украине демонополизацию экономики, как предпосылку демонополизации политики. Только тогда мы не будем бояться за завтрашний день, ни в политике, ни в бизнесе”, - считает он.

Ю.ЛУЦЕНКО добавил, что цель его блока – поддержать и вырастить средний класс людей, которые не хотят подчиняться очередному клану и навязанным им правилам игры.