Блок Тимошенко определился, кто сменит Кернеса в Харьковском горсовете

Блок Юлии ТИМОШЕНКО поднимет вопрос о смене секретаря Харьковского городского совета сразу после досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Харькове народный депутат Верховной Рады Украины V созыва, руководитель областного избирательного штаба БЮТ Александр ФЕЛЬДМАН.

По его словам, вопрос смены нынешнего секретаря давно назрел, и БЮТ уже определился с кандидатурой.

«У нас этот вопрос стоит уже давно, и, я думаю, что он будет поставлен сразу после выборов, потому что до выборов он настолько привязан к политике, что теряется сама его суть», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Он высказался категорически против попыток перевести вопрос смены секретаря Харьковского горсовета, которым на сегодняшний день является член Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, «в разряд политики», привязать к хлопотам какой-то отдельной партии, блока.

«Это нужно не какой-то партии, блоку или кому-то лично, а всем. Нужно, чтобы горсовет работал, чтобы люди могли общаться, что-то согласовывать, делать дело, а не слушать по своему адресу какие-то бессмысленные высказывания. И мы предоставим им такую возможность, то есть мы будем после выборов к этому разговору возвращаться на очень серьезной основе», - сказал А.ФЕЛЬДМАН.

Он отметил, что смена секретаря горсовета будет «то ли в судебном порядке, то ли мы будем обращаться в Верховную Раду, чтобы она своим большинством это сделала. То есть в любом случае, этот вопрос мы не оставим. Люди должны знать, что они обращаются в городской совет, а не в какой-то там кооператив, где никому не интересна ни их мысль, ни какая-то идею. Наконец, люди должны быть элементарно уверены, что они защищены».

По словам А.ФЕЛЬМАНА, харьковский БЮТ уже окончательно определился с кандидатурой на должность секретаря горсовета, и это будет Елена СТРОНОВА, депутат горсовета от фракции БЮТ, главный редактор областной общественно-политической газеты «Время».

При этом А.ФЕЛЬДМАН выразил уверенность, что общественность Харькова давно готова к таким изменениям, и люди с надеждой смотрят на перспективу обновления власти, которая, как он считает, сильно дискредитировала себя и должна уступить место ради благополучия полуторамиллионного города.