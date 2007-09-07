Кириленко критикует правительство за положение в энергетике

Председатель политсовета Блока «Наша Украина – Народная Самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО критикует правительство Виктора ЯНУКОВИЧА за неспособность навести порядок в энергетической сфере. Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил сегодня, посещая Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, сообщили УНИАН в пресс-службе блока.

Он ознакомился с работой станции, посетил пункт центрального управления.

Находясь на теплоэлектростанции, В.КИРИЛЕНКО отметил, что переоснащение ТЭС должно финансироваться только за бюджетные средства. «Должна быть целевая бюджетная программа относительно модернизации производства электроэнергии на теплостанциях, которая будет предусматривать новые подходы, которые давно уже используются в европейских странах», - отметил он.

Председатель политсовета Блока НУ-НС также отметил, что шлаки и отходы, которые остаются после работы ТЭС, в европейских странах применяются для производства стройматериалов и в строительстве автодорог. А в Украине, из-за отсутствия правительственных решений, ТЭС не могут получать с них прибыль.

В.КИРИЛЕНКО раскритиковал правительство В.ЯНУКОВИЧА за его неспособность навести порядок в энергетической сфере. «Если бы это правительство было правительством профессионалов, общество бы знало о проблемах в теплоэнергетике, принимало бы участие в их обсуждении и решении. А, поскольку правительство занимается увеличением министерских должностей для себя и поддержкой клана, который его контролирует, мы не слышим серьезных общественных дискуссий на тему будущего украинской энергетики, на тему диверсификации энергоносителей, использования имеющегося профессионального менеджерского потенциала и тому подобное», - отметил лидер НУ-НС.