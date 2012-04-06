ПР обещает назвать руководителей штаба и публичной избирательной кампании

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью газете «Время регионов».

«Мы работаем. Я думаю, что в ближайшие дни мы назовем и начальника штаба, и руководителя публичной избирательной кампании», – цитирует В.Рыбака пресс-служба ПР.

По его словам, эти кандидатуры практически определены, и работа партии по подготовке к выборам стартует уже со следующей недели, поскольку до 10 апреля Центризбирком должен сформировать избирательные округа.

«Нужно готовиться к тому, что летом избиратели будут отдыхать, а партия – готовиться к выборам, и задача, которую мы ставим перед партийными организациями, – провести выборы открыто, честно, чтобы ни в одном округе не был поставлен под сомнение результат голосования», – подчеркнул В.Рыбак.