”Блеф за блеф” - регионалы отвечают Цушко

В Партии регионов считают, что министр внутренних дел, представитель СПУ Василий ЦУШКО занимается "политическим блефом".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Житомирской облорганизации Партии регионов Николай ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Житомире, комментируя заявление В.ЦУШКО, который вчера назвал инициативу Партии регионов провести референдум относительно языка и НАТО “политическим блефом”. Н.ПРИСЯЖНЮК сказал, что "как раз подобные заявления и есть тот блеф, о котором кто-то говорит".

"Блеф это или не блеф - будет известно после того, как Партия регионов соберет подписи относительно проведения референдума ", - добавил он.

Он также отметил актуальность для общества вынесенных на референдум вопросов.

"Мы как раз выносим на референдум те вопросы, которые крайне необходимы для страны и это не может отрицать ни Президент, ни любые политические силы, поскольку во время выборов они сами часто их декларируют, заметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также сообщил, что Партию регионов интересует, готов ли глава государства и политические силы поддержать вопрос выборов руководителей районных и городских организаций на местах, за "что ратуют многие политические силы", а также то, готов ли глава государства выполнять Конституцию, где предусмотрено, что Украина является внеблоковым государством.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов выступила с инициативой провести референдум на темы статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и прямого избрания руководителей областных и районных администраций.