Ющенко: разведку надо существенно поддержать

Президент Украины - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о необходимости существенного усиления государственной поддержки, которая предоставляется разведывательным органам Украины.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом он сказал сегодня во время торжеств в Центральном доме офицеров ВСУ по случаю 15-й годовщины создания военной разведки Украины.

Президент Украины также отметил, что без учета материалов, которые предоставляются военной разведкой, в Украине не принимается ни одно решение в военно-политической и других сферах.

“Украине нужна современная, аналитическая, должным образом оснащенная разведка, которая надежно будет защищать интересы государства в современных условиях”, - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, военная разведка должна, в первую очередь, сосредоточиться на угрозах, которые вытекают из соседних с Украиной региональных и международных конфликтов и терроризма.

Также глава государства поставил перед военной разведкой задачу качественно и эффективно защищать интересы Украины на международных рынках, способствовать повышению конкурентоспособности страны, обеспечить эффективное международное сотрудничество Украины с другими государствами в вопросах безопасности.

Президент поблагодарил руководящий состав, военнослужащих и ветеранов Главного управления разведки Министерства обороны Украины за работу по обеспечению безопасности государства и ее граждан и наградил большую группу офицеров-разведчиков высокими государственными наградами.

В торжествах также приняли участие министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО, министр иностранных дел Арсений ЯЦЕНЮК, руководящий состав, военнослужащие и ветераны военной разведки.