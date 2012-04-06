В ГПУ заявляют, что солгали не они, а БЮТ

Пресс-служба ГПУ заявляет, что "Генеральным прокурором Пискуном 28 января 2005 года незаконно было закрыто уголовное дело об организации Тимошенко совершения служебными лицами ЕЭСУ преступлений...овладение бюджетными средствами, покушение на овладение бюджетными средствами, уклонение от уплаты налогов и служебной подделки документов".

"21 января 2005 года постановлением Генерального прокурора Пискуна было закрыто уголовное дело за ч. 2 ст.369 - предоставление взятки содеянное повторно", - говорится в сообщении.

"Т.е., как становится понятно, пресс-служба БЮТ опубликовала лишь одно постановление, и уголовное дело о закрытии которого говорится в этом постановлении, не имеет никакого одного отношения к незаконной деятельности ЕЭСУ", - говорится в заявлении ГПУ.

"Это дело (предоставление взятки) было закрыто и больше не возобновлялось".

ГПУ опровергает заявления защитников Тимошенко о том, что ВСУ признал законность закрытия уголовных дел в 2005 году.

"Верховный Суд ходатайства адвоката Тимошенко В.Швеца относительно закрытия уголовных дел оставил без удовлетворения"