В авиакатастрофе в Конго погибли граждане Украины и Грузии

В результате авиакатастрофы АН-12 в Конго погибли два гражданина Украины и два гражданина Грузии, сообщил РИА «Новости» заместитель директора департамента информации печати МИД РФ Борис МАЛАХОВ.

"В результате авиакатастрофы АН-12 в Демократической Республике Конго погибли четыре человека - два гражданина Украины и два гражданина Грузии. Так как Украина и Грузия не имеют дипломатических представительств в Конго, то российское посольство в Киншасе готово оказать представителям этих стран все необходимое консульское содействие. Пока таких обращений не поступало", - сказал Б.МАЛАХОВ.

Как сообщал УНИАН, при посадке в аэропорту города Гома самолет проскочил взлетно-посадочную полосу, задел куски затвердевшей лавы, образовавшиеся после извержения 2001 года, и загорелся. "У самолета взорвалась покрышка, затем покрышка с другой стороны, и самолет задел куски лавы в конце взлетно-посадочной полосы", - сказал очевидец катастрофы.

Самолет "Антонов" российского производства, принадлежавший местной авиакомпании Galaxy Kavatsi Аirlines, с грузом пальмового масла совершал перелет Киншаса - Букаву с промежуточной посадкой в Гома.