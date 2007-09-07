Рудьковский спрятался за спину своего заместителя

СБУ заявляет об отсутствии информации от Министерства транспорта относительно возможной подготовки террористических актов на железной дороге в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сказал и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО после заседания штаба межведомственной комиссии Антитеррористического центра при СБУ.

«Мы четко констатируем об отсутствии информации Минтранса, которая бы хоть каким-то образом свидетельствовала или указывала на возможность подготовки или совершения террористических актов или других общественно опасных акций», - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он сообщил, что комиссия была созвана в связи с заявлением министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО от 4 сентября о наличии у него информации относительно подготовки терактов на железной дороге.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ был приглашен на заседание Антитеррористического центра, но не прибыл на него. Вместо министра присутствовал один из его заместителей, добавил руководитель СБУ.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября Н.РУДЬКОВСКИЙ заявил о подготовке Секретариатом Президента Украины масштабной катастрофы с человеческими жертвами.

"Они в Секретариате Президента разрабатывают сценарий, и к нам доходят слухи, что хотят устроить очередную катастрофу с сотнями жертв", - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ.

Он обратился к Службе безопасности Украины с требованием принять меры для недопущения сценария "мукачевской банды, которая засела на Банковой".