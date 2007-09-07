СНБО не знает, о чём договорились Путин и Янукович

Совет национальной безопасности и обороны Украины не владеет информацией о деталях последних переговоров между премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель секретаря СНБО Юрий ПРОДАН сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"На сегодня неизвестно, о чем шли переговоры, и какие были договоренности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 августа В.ЯНУКОВИЧ и В.ПУТИН на встрече на Международном авиакосмическом салоне «МАКС-2007» в подмосковном городе Жуковский обсудили вопросы самолетостроения и двустороннего экономического сотрудничества

В ходе встречи обсуждались вопросы топливно-энергетического комплекса, в частности, пути обеспечения устойчивой работы энергосистем и транзит нефти и газа в Европу.