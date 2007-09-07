Луценко: еда-2005 была вдвое дешевле

Сегодня в Виннице лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО в одном из супермаркетов приобрел продукты с целью сравнить, сколько их можно было купить на 220 грн. в 2005 году и сейчас, в 2007-м.

Как передает корреспондент УНИАН, выяснилось, что, потратив сегодня в винницком супермаркете 219 грн., Ю.ЛУЦЕНКО приобрел 3 десятка яиц, 2 кочана капусты, 175 г чая, 4 палки вареной молочной колбасы, полкило сыра, одну курицу, полкило сливочного масла, 2 кг макарон, 2 кг гречки, 1 кг риса, 2 литра масла, 2 кг картофеля, 1 кг лука, 2 кг муки и 1 кг пшеничной крупы, 2 л молока.

В то же время для сравнения на столе перед входом в супермаркет был выставлен такой же набор продуктов, который можно было купить за указанную сумму в 2005 году. В результате сравнения оказалось, что два года назад на 220 грн. покупатель мог купить 7 палок молочной колбасы, почти килограмм сливочного масла, 2 курицы, 700 г сыра, 3 кг макарон, 3 л молока, 3 кочана капусты, 60 яиц, 4 л масла, полтора килограмма риса, 3 кг гречки, 5 кг сахара, 5 кг муки, 500 г чая, 8 кг картофеля и почти 3 кг лука.

Комментируя закупку, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что этим он наглядно пытается продемонстрировать политикам, для чего их народ избирает. «Это демонстрация обещаниям ЯНУКОВИЧА. Когда я призываю господина ЯНУКОВИЧА прийти на дебаты, то я говорю именно об этой теме», - отметил лидер НУ-НС. «Почему украинцы, - продолжил Ю.ЛУЦЕНКО, - которым обещают улучшение жизни уже сегодня, украинцы, которые видят рекламу правящей партии о контроле над ценами, имеют абсолютно разные вещи в рекламе и супермаркете?».