Янукович предложил Днепропетровскому руководству сотрудничать

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня в Днепропетровске во время совещания по вопросам развития Днепропетровской области предложил руководству Днепропетровщины заключить соглашение о сотрудничестве между КМУ и областью.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам премьер-министра, Днепропетровская область должна взять пример с Львовской области, где во время вчерашней поездки В.ЯНУКОВИЧА был подписан первый протокол соглашения между правительством и Львовской областью.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ближайшее время такое соглашение будет заключено с Донецкой областью, а в дальнейшем с другими регионами.

По словам премьер-министра, соглашения о сотрудничестве между КМУ и регионами Украины будут способствовать созданию эффективного механизма взаимодействия всех ветвей власти. В.ЯНУКОВИЧ отметил, что для него является принципиальным «не тянуть одеяло на одну какую-то область, а тянуть одеяло на всю страну».