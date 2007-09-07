Литвин: на этих выборах ставки больше чем жизнь

Экс-председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что отключение парламента от правительственной связи никак не повлияет на его работу.

Такое мнение он высказал сегодня в Киеве в ходе видеомоста с Москвой.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что никакого влияния на дееспособность «недееспособной Верховной Рады» отключение связи не окажет.

Более того, убежден он, существование подобной связи на сегодняшний день является не столько средством связи, сколько статусной вещью. «Это, если хотите, то наследие, которое определяет статус человека. Чем больше белых телефонов – тем выше начальник. Сейчас такие возможности для связи, что, я думаю, что никакой роли это не играет», - сказал В.ЛИТВИН.

В тоже время он считает, что к подобным методам прибегать не стоило: «Если идти на решительные меры, надо было поступать более радикально. Я думаю, от этого шага тот, кто принимал решение, только проиграл».

Также отвечая на вопрос журналистов, В.ЛИТВИН прокомментировал заявление министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО о готовящихся терактах. Он высказал мнение, что это предвыборное заявление, поскольку, если министр, ответственное лицо знает о подготовке подобных вещей, «он должен делать не подобное заявление, а он должен, наверное, работать на то, чтобы предупредить соответствующие теракты».

В.ЛИТВИН высказал также мнение, что в последние дни выборов Украина будет свидетелем еще более громких заявлений. «Где-то после 15 сентября мы услышим мнения политиков друг о друге, мы увидим, как он будут организовывать неприятности друг для друга и себе, чтоб пытаться понравиться людям. Кульминации следует ожидать в последние 10 дней – ставки больше чем жизнь на этих выборах», - подчеркнул В.ЛИТВИН, заметив, что это будет скорее иметь отрицательный, нежели положительный результат.

Справка УНИАН. 5 сентября председатель Верховной Рады V созыва Александр МОРОЗ обратился с письмом к премьер-министру Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой не отключать его от правительственной связи.

А.МОРОЗ также сообщил, что в письме к В.ЯНУКОВИЧУ обратил внимание на то, что «решения на основе самодурства, с какой бы стороны они не исходили, не должны выполняться, потому что противоречат Конституции и законодательству Украины».

По словам А.МОРОЗА, указ Президента об отключении правительственной связи председателю ВР является антизаконным и свидетельствует «о мелочности самого Президента».