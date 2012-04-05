Афганцев из числа военных-контрактников уже грозят выгнать из армии

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Всеукраинской общественной организации воинов-афганцев «Никто, кроме нас».

В частности, руководитель Житомирской организации НКН Игорь Коваль заявляет, что лесозаготовительную компанию, учредителем которой он является и которая носит одноименное название «Никто, кроме нас», последовательно шаг за шагом уничтожают, проверяют, не продлевают контракты, чинят препятствие для вывоза леса. По словам Житомирского руководителя, у них, как у организации, местная власть не принимает заявки на проведение акций. «Но один из самых сложных моментов состоит в том, что членов Житомирской команды НКН, которые служат в армии по контракту, предупредили: или вы выходите из НКН, или вы подлежите увольнению».

Руководитель Одесской организации «Никто, Кроме Нас» Андрей Котляр заявил, что к члену НКН из города Одессы, который занимает должность военкома одного из районов Одессы, в кабинет зашел генерал из командования округом и «потребовал, пользуясь ненормативной и неуставной лексикой, чтобы тот прибрал всю символику и флаги НКН. «Действующий генерал пригрозил, что выкинет афганца, имеющего боевые награды с должности, - рассказал А.Котляр, – но член НКН отказался выполнить приказ, заявив, что он живет в свободной стране». Пока его не уволили, отмечают в НКН.

Один из активистов НКН в городе Херсон Александр Максименко сообщил, что его цветочную компанию «Квиты Херсона», которую он создавал десять лет, власти и правоохранители пытаются уничтожить, и он готов предоставить полную документацию. «Наша компания была одной из лучших в городе. Сейчас, если в Херсоне у других предпринимателей местные власти оставляют хотя бы половину бизнеса, то у нас госчиновники из числа членов Партии регионов просто уничтожает компанию, потому что мы с женой - члены НКН», - отметил А.Максименко.

Заместитель председателя Киевской организации «Никто, кроме нас» Сергей Орлов сообщил, что к нему сначала пришли с обыском из милиции. «Увидев, что я с женой и детьми живу в однокомнатной квартире, стали вызывать меня в милицию. Узнав, что мы с женой работаем в одной и той же средней школе, сказали, что это признаки коррупции. Они постоянно звонили мне по телефону, что-то выспрашивали или приглашали в отделение. Я приходил, хотя повестки не было, отвечал на вопросы по поводу десятилетнего периода жизни и уходил. Ничего они мне не предъявляли, но постоянно что-то записывали. Наконец, я просто отключил телефон».

Напомним, 30 марта с. г. члены организации «Никто, кроме нас» уже заявляли, что актив организации воинов-афганцев по всей стране подвергнут жесточайшим репрессиям.

В частности, лидер НКН А.Ковалев заявил об обысках и давлении на областных председателей из Донецка, Луганска и Полтавы. Он заявил, что власть уничтожила и его бизнес. «Начало репрессий и проверок моего бизнеса началось после бунта под парламентом, а закончилось, когда на возложении «афганцы»показали этой власти спину, - заявил А.Ковалев. - Власть думает, что сломает нас, но она делает нас свободными. Репрессии способны сплотить ребят из НКН сильнее, чем пережитая война».