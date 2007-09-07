Луценко хочет достать черных котов из черных мешков
15:15, 07 сентября 2007Политика
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Политик - в Виннице
Лидер блока “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что избирательная система по партийным спискам себя не оправдала.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции в Виннице.
«Я уверен, что голосование по партийным спискам не оправдало себя, поскольку лидеры партий в черных мешках прячут черных котов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он объяснил, что по его убеждению голосование по партийным спискам не отвечает идеям демократии, поскольку избранные по такой системе политики остаются безответственными перед избирателями.
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