Мороз готовит документ, который развяжет ему руки

В Верховом Совете зарегистрирован законопроект, который не предусматривает наличие подписи Президента под законом о внесении изменений в Конституцию.

Как сообщается на официальном сайте СПУ, об этом сегодня в Ильичевске Одесской области заявил председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ.

"В настоящее время мы зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Конституцию, в котором принятие закона о внесении изменений в Конституцию Президентом не подписывается”, - сказал А.МОРОЗ.

Он также сообщил, что согласно законопроекту Президент также не сможет наложить вето на закон об изменениях в Конституцию. При этом А.МОРОЗ не исключил, что ВР даст согласие на принятие соответствующего нормативного акта.