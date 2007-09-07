Шуфрич ставит для оранжевых палатки и будет показывать кино про себя

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ распорядился развернуть под МЧС палаточный городок для обеспечения пикетчиков нормальными условиями, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Кроме того, говорится в сообщении, пикетчикам будет демонстрироваться фильм о работе МЧС за 2007 год.

При этом Н.ШУФРИЧ пожаловался, что, несмотря на то, что он формально находится в отпуске, ради того, чтобы ни у кого не возникало сомнений, кто является министром, он провел сегодняшний день на рабочем месте в министерстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Министерства транспорта и связи и Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций продолжается бессрочный пикет представителей блока «Наша Украина – Народная самооборона», которые требуют отставки министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Н.ШУФРИЧА.