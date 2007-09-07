№5 в списке БЮТ хочет объединиться с НУ-НС

Член избирательного блока БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО выступает за создание после парламентских выборов единой демократической партии на основе БЮТ и блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Думаю, что создание единой мощной демократической партии на основе БЮТ и единой партии, которая будет создана на основе НУ-НС, возможно”, - сказал А.ШЕВЧЕНКО. По его убеждению, “эта единая демократическая партия представляла бы демократические политические силы и была бы надежной опорой для Президента Украины».

В то же время А.ШЕВЧЕНКО признал, что эту его идею, по-видимому поддерживает не «много людей» у БЮТ. Однако он убежден, что такая партия нужна и она будет создана.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это «объединение БЮТ с НУ-НС», А.ШЕВЧЕНКО ответил, что «именно такое объединение возможно для создания единой демократической партии». Но все будет зависеть от итогов внеочередных парламентских выборов, добавил он.