Луценко обвиняет ПР в том, что она делит Украину на москалей и бандеровцев

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО называет предложенный Партией регионов референдум о статусе русского языка и вступлении в НАТО попыткой отвлечь внимание общественности от невыполненных обещаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Народной самообороны”, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции в Василькове, комментируя соответствующую инициативу Партии регионов

“Это желание Партии регионов отвлечь внимание общества от невыполненных социальных обязательств. Я считаю референдум на такие темы чрезвычайно вредным”, - сказал он.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, Партия регионов намеренно навязывает обществу темы, которые его разделяют. “Снова играет пластинка, которая делит Украину на два берега – на москалей и бандеровцев”, - сказал политик.

Лидер НУ-НС выразил убеждение, что проведение такого референдума никак не повлияет на благосостояние украинцев.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов выступила с инициативой провести референдум на темы статуса русского языка, внеблокового статуса Украины и прямого избрания руководителей областных и районных администраций.