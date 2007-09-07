Ющенко написал статью в ”Сельские вести”

Государство должно осознать свой долг перед крестьянами и уделить внимание полноценному обеспечению потребностей украинского села, отметил в своей статье в газете «Сільські вісті» Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, сообщает пресс-служба главы государства. Только при таком подходе «власть сможет вернуть доверие людей к себе» и изменить ситуацию на селе к лучшему, считает глава Украинского государства.

«Мне больно, что сегодня в селах с каждым годом все меньше рождается детей. Молодежь не видит перспектив и пытается любой ценой осесть в городе», – объяснил свое виденье ситуации Президент Украины. Среди наиболее актуальных для сельских местностей проблем он назвал: недостаток школ и учителей, «проваленную» программу «Школьный автобус», закрытие больниц и фельдшерско-акушерских пунктов на фоне отсутствия даже элементарных лекарств, необеспеченность сельских магазинов самыми необходимыми товарами, проблемы с транспортным сообщением и др.

Глава государства также обратил внимание на земельную проблему. По его убеждению, то, как сегодня используются земельные ресурсы, «больше похоже на преступление», поскольку крестьяне вынуждены работать не на собственных участках, а за бесценок на «местного или пришлого князька». Ни отечественные, ни иностранные инвестиции не дошли до села из-за отсутствия прозрачного рынка земли, констатировал В.ЮЩЕНКО.

«Для всей украинской политики, для всех оттенков и цветов национальных политических сил наступило время повернуться лицом к селу», – отмечает в статье В.ЮЩЕНКО. Президент считает, что первым шагом в этом направлении станут внеочередные выборы в парламент 30 сентября. «Надеюсь, что среди первых законов, которые примет новая Верховная Рада, будут те, которые закрепят социальные инициативы, с которыми я уже выступил как Президент», – подчеркнул глава государства, отметив, что его предложения основываются на детальных расчетах.