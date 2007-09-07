Мороз увидел, кто дирижирует досрочными выборами

Александр Мороз называет досрочные парламентские выборы "политической авантюрой", которая "хорошо дирижируется из-за границы".

Об этом председатель Верховной Рады Украины V созыва заявил на встрече с преподавателями и студентами Винницкого государственного педагогического университета имени М.Коцюбинского в четверг во время рабочей поездки в Винницкую область.

Касаясь политической ситуации А.Мороз высказал убеждение, что досрочные парламентские выборы являются «политической авантюрой, которая не несет никакой пользы обществу». «Эта кампания осуществляется не только отечественными политиками, но и хорошо дирижируется из-за границы», - заявил Председатель Верховной Рады Украины.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады, А.Мороз отметил необходимость завершения второго этапа политической реформы, внедрения в Украине европейской модели управления, осуществления административно-территориальной реформы, совершенствования системы финансовых отношений между центром и регионами. По его убеждению, демократизация отношений в государственном управлении является необходимой. «Это открывает перспективу для Украины, для ее регионов, для каждого человека», - отметил А.Мороз.