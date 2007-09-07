Цушко говорит, что ”нунсовцы” подсовывают Президенту ложь

Министр внутренних дел, кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Украины Василий ЦУШКО опровергает заявления о его причастности к деятельности Тендерной палаты Украины и операций с госзакупками.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, об этом он заявил, находясь в предвыборной поездке в Кировограде.

"Вся эта кампания, развернутая блоком НУ-НС против меня по поводу якобы причастности к тендерным аферам, не имеет под собой ничего, и является очередной грязью, которую они используют против своих оппонентов", - отметил В.ЦУШКО.

По его мнению, “это - ноу-хау нунсовцев, которое они применяют на выборах, привлекая почетного председателя партии "Наша Украина" Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО”. "Они подсовывают Президенту ложь, которую он должен озвучить, и потом везде ее повторяют, ссылаясь: "Это же сам Президент сказал", - отметил В.ЦУШКО.

По его словам, "если бы у тех, кто называет себя оппозицией, была цель не оболгать своих конкурентов на выборах, а действительно разобраться в проблеме тендерных закупок, то сначала "любі друзі" разобрались бы с некоторыми реальными авторами тендерных законов, которые прячутся в их списках”.

“Повторяю: я никакого отношения к Тендерной палате не имею, ни одной копейки от операций с госзакупками не имел и не собираюсь иметь”, - отметил В.ЦУШКО.

“Ищите там, откуда громче всех кричат "Держи вора!", - посоветовал он.

Как сообщал УНИАН, недавно Президент Виктор ЮЩЕНКО обвинил В.ЦУШКО в тендерной коррупции.

«Кто разработал закон о действующей тендерной системе закупок? Не помните? Я не хочу давать политические оценки, но это был ЦУШКО”, - сказал глава государства.