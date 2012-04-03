Евро-НЕСТ призвала власть Украины предоставить лечение Тимошенко

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Европарламента.

Согласно сообщению, срочная резолюция была одобрена сегодня на сессии Евро-НЕСТ в Баку. “За” проголосовали 40 депутатов, против – двое, воздержались – 17.

В документе Парламентская Ассамблея Евро-НЕСТ призвала украинскую власть предоставить возможность Ю.Тимошенко проходить регулярный независимый токсикологический тест в ЕС, получать медицинское лечение за пределами тюремной системы, а также регулярный медицинский осмотр международными врачами.

В резолюции также содержится призыв к украинской власти гарантировать фундаментальное право на здоровье Ю.Тимошенко, а также ее бывшим министрам Юрию Луценко и Валерию Иващенко.

Выразив сожаление относительно приговора Ю.Тимошенко, депутаты Ассамблеи также призвали официальный Киев обеспечить прозрачный и беспристрастный апелляционный процесс, как для Ю.Тимошенко, так и для членов ее бывшего правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе группы народных партий Европарламента, проект резолюции, одобренный сегодня Евро-НЕСТ, был инициирован представителями партий, которые входят в семью народных партий Европы, из стран-членов ЕС, Украины и Молдовы.

“Это – большой прорыв, что партии стран Восточного партнерства согласились, что нынешнее развитие в Украине является очень серьезным. Преследование оппозиционеров вызывает сомнения относительно уровня демократии в Украине”, - заявил на этот счет вице-президент группы народных партий Европарламента Гуннар Хокмарк.

“Мы посылаем сигнал украинской власти, что такое обращение с Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и другими – неприемлемо, и что к Европарламенту присоединилось большинство членов ассамблеи Евро-НЕСТ из парламентов восточных стран”, - отметил, в свою очередь, вице-президент группы народных партий Европарламента и вице-президент Ассамблеи Евро-НЕСТ Яцек Сарюш-Вольски.

Как сообщал УНИАН, 2-3 апреля в Баку проходит заседание Парламентской Ассамблеи Евро-НЕСТ, которая состоит из представителей Европарламента и парламентов стран-участниц “Восточного партнерства” – Азербайджана, Армении, Грузии, Молдовы и Украины. Депутаты Беларуси пока не принимают участия в работе Ассамблеи из-за проблем с демократией в стране.