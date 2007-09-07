Медиа-профсоюз выгнал Анну Герман

Решение Киевского независимого медиа-профсоюза о принятии в свои ряды кандидата в народные депутаты от Партии регионов Анны Герман вчера было отменено Комитетом Независимого медиа-профсоюза Украины. Об этом заявил член комитета Киевского независимого медиа-профсоюза, журналист Андрей Лаврик.

В частности, в комментарии высказываний Анны Герман, как сообщает "Остров", Андрей Лаврик заявил, что «Анна Герман может не писать заявление о выходе из Независимого медиа-профсоюза, поскольку не является его членом».

«Вчера, 5 сентября, комитет Независимого медиа-профсоюза Украины отменил скандальное решение КНМП. Отчасти Анна Николаевна права: решение НМПУ по членству политиков принималось «под» нее. Поскольку ни один политик из профсоюза до этого не использовал свое членство для «пиара». Кстати сказать, большинство «оранжевых» кандидатов в депутаты, входящих в профсоюз, уже заявили о приостановке своего членства», - говорится в комментарии.

В Независимом медиа-профсоюзе Украины подтвердили информацию об отмене Комитетом НМПУ решения Киевского профсоюза о принятии А. Герман в профсоюз. Это решение было названо «чисто процедурным», поскольку при принятии Герман в профсоюз, был нарушен его устав. А. Герман не сообщили об этом решении, поскольку просто технически не успели этого сделать.

Кроме того, как бывший сотрудник газеты «Без цензуры», Андрей Лаврик заявил, что «версия трудового конфликта в «БЦ», озвученная Анной Герман, далека от истины. Ни члены комитета КНМП, ни журналисты газеты не получали от главы Секретариата Президента или его подчиненных никаких указаний. С Виктором Балогой была достигнута устная договоренность, что сотрудники газеты откажутся от пикетирования съезда НСНУ и других публичных акций, а он, в свою очередь, окажет давление на инвесторов «БЦ» (общеизвестно, что они связаны с «Нашей Украиной»), дабы те выплатили задолженность по зарплате. Деньги поступили на следующий день. Роль Герман в решении этого конфликта сводилась к бессмысленной беготне и выступлениям на страницах газеты «Сегодня».

«Что касается следующей фразы Герман: «Как известно, независимый медиа-профсоюз создавался "оранжевыми" и под оранжевых, поэтому решение о том, что кандидаты в народные депутаты должны выйти из него, лишний раз свидетельствует, что у них никогда не было демократии, а были только разговоры о демократии». Я, как член комитета КНМП, буду предлагать коллегам привлечь Анну Николаевну к суду. Но после выборов. А то, не дай бог, «демократка» снова узреет преследования со стороны «оранжевых»», - заявил член комитета Киевского независимого медиа-профсоюза Андрей Лаврик.