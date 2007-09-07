Рудьковский: сотрудник СБУ был полностью удовлетворен

Служба безопасности не довольна вчерашними ответами министра Рудьковского, и хотела бы его увидеть на заседании Антитеррористического центра. Об этом сообщила спикер головы СБУ Марина Остапенко: «Приходить в управление СБУ Рудьковский отказался и предложил провести разговор в машине. Когда наш сотрудник начал с ним общаться, он повторил то же, что уже говорил. Никакой конкретной информации, ничего нового от него не было услышано».

Сам Рудьковский в комментарии Радио Свободазаверил, что уже ответил на все вопросы, которые интересовали Службу безопасности Украины: «За мной здесь бегали несколько человек от днепропетровского управления. Они пробовали формулировать вопрос, даже не знали, что они от меня хотят. Потом обратились, чтобы я пообщался с их сотрудником. Я пообщался, ответил на все вопросы. Сотрудник был полностью удовлетворен полученными ответами. Мы попрощались и я продолжил свои рабочие встречи».

Ранее в эфире одного из телеканалов Николай Рудьковский заявил о подготовке Секретариатом Президента масштабного теракта.