Партия регионов выйдет на Майдан

7 сентября 2007 года в 11.00 на Майдане Независимости у монумента Независимости при участии народных депутатов Украины будет дан старт кампании по подготовке всеукраинского референдума, инициированного Партией регионов.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, в этот день акции по сбору подписей в поддержку проведения всеукраинского референдума также начнутся в Харькове, Симферополе, Донецке, Одессе, Полтаве.

Партия регионов предлагает гражданам Украины дать ответы на три политических вопроса:

1. Согласны ли Вы, чтобы государственными языками в Украине были украинский и русский языки?

2. Согласны ли Вы, чтобы главы районных и областных государственных администраций избирались гражданами Украины?

3. Согласны ли Вы, чтобы Украина была государством, которое не участвует в военных блоках?