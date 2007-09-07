Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Партия регионов и Блок Юлии Тимошенко стали бы лидерами избирательной гонки, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром социально-политических и экономических исследований «ИМСА», которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН эксперт центра Евгений СИРЫЙ.

Согласно данным исследования, за Партию регионов проголосовали бы 27% избирателей, за БЮТ – 26,9%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 10,7%, за блок «КУЧМА» - 4,1%, за Коммунистическую партию Украины – 2,2%, за Прогрессивную социалистическую партию Украины – 1,5%, за Блок Литвина – 1,3% и за Соцпартию – 1,1%.

Против всех проголосовали бы 3,6% опрошенных, не пошли бы голосовать – 9,4%, еще не определились – 8,7% респондентов.

Комментируя приведенные результаты соцопроса, Е.СИРЫЙ отметил, что в принципе они являются стабильными и мало изменились после последнего опроса центра, который проводился в середине августа.

Эксперт объяснил сближение рейтингов Партии регионов и БЮТ потерей сторонников коалиции из-за неконструктивной позицию членов правительства в отношениях с Президентом и попытками обострить ситуацию в обществе путем противостояния парламентской, президентской и правительственной ветвей власти.

В то же время, как засвидетельствовал опрос, большинство граждан считают, что новосозданный блок «КУЧМА» является своеобразной технологией пиара, своеобразным дублером Партии регионов.

Вместе с тем, отметил Е.СИРЫЙ, политические партии, в частности, первая тройка, которые гарантированно попадают в парламент, еще имеют незначительный электоральный резерв за счет избирателей, еще не определившихся за кого голосовать. По словам Е.СИРОГО, резерв Партии регионов составляет до 2,5%, БЮТ – до 2%, НУ-НС – около 1%.

В то же время на вопрос, кому они больше всего доверяют, 9,1% опрошенных отметили, что больше всего доверяют Президенту, 5,1% – правительству и 3,1% – Верховной Раде.

Кроме того, по данным опроса, если бы выборы Президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 29,1% респондентов, за лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО – 27,6%, за нынешнего главу государства Виктора ЮЩЕНКО – 14,3%, за лидера КПУ Петра СИМОНЕНКО – 3,9%, за Соцпартии Александра МОРОЗА – 2,2%, за лидера ПСПУ Наталию ВИТРЕНКО – 1,7% и за председателя Народной партии Владимира ЛИТВИНА – 1,3% от общего количества опрошенных центром.

Опрос проводился в период с 27 августа по 4 сентября во всех регионах Украины. Были опрошены 2 тыс. респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность - 3%.