Сервер ЦИК будет работать ”как обычно”

Член Центральной избирательной комиссии Андрей МАГЕРА считает, что сервер ЦИК при подсчете голосов избирателей будет функционировать нормально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«На сегодняшний день у меня нет никаких предостережений относительно функционирования этой системы», - сказал А.МАГЕРА, добавив, что сервер работает в соответствии с установленными требованиями.

Говоря о функциональном обеспечении работы сервера, А.МАГЕРА отметил, что это будет осуществлять управление информационного обеспечения ЦИК.

«Ничего нового по сравнению с прошлыми выборами (в 2006 году – УНИАН) задействовано не будет», - сказал он.

Также А.МАГЕРА выразил мнение, что для охраны сервера от внешнего вмешательства, как и на прошлых выборах, должны быть привлечены специалисты СБУ.