Глава Конституционного суда заверил посла США, что всё будет OK

Председатель Конституционного Суда Украины Андрей СТРИЖАК во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ заверил дипломата, что КС способен принимать решения, даже работая в неполном составе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Конституционного суда Украины, собеседники обсудили различные аспекты деятельности единственного в Украине органа конституционной юрисдикции, который в этом году был поставлен в достаточно тяжелые условия. Но, как отметил А.СТРИЖАК, “Суд доказал, что он способен принимать решения, даже работая в неполном составе. Об этом свидетельствуют, в частности, 6 обнародованных решений, почти сто процессуальных определений”.

Собеседники также выразили общее мнение, что нужно приложить усилия, чтобы восстановить уважение к Конституционному Суду, который неоднократно пытались скомпрометировать. При этом А.СТРИЖАК выразил сожаление по поводу того, что «не все наши политики оказались готовы к тому, чтобы осознать - решения Конституционного Суда являются обязательными к исполнению на территории Украины, окончательными, и не могут быть обжалованы”.

Отвечая на вопрос В.ТЕЙЛОРА, будут ли конституционные представления Президента Украины и народных депутатов Украины относительно отдельных положений Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» рассмотрены в форме безотлагательного конституционного производства, А.СТРИЖАК отметил, что это будет зависеть от того, зкакое примут решение судьи, поскольку это компетенция Конституционного Суда, а не председателя КСУ.

Собеседники также коснулись темы реформирования судебной системы в Украине, которая, по мнению Посла Соединенных Штатов, еще не стала приоритетным делом.

В.ТЕЙЛОР выразил надежду, что деятельность Конституционного Суда будет плодотворной и полезной для украинского общества.