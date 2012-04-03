Брат Рудьковского на дорогом спорткаре снес остановку в центре Киева (фото)

Дорогой желтый спорткар Chevrolet Corvette Z06, стоимостью от $125 тыс., на большой скорости снес остановку возле БЦ «Парус». Как сообщает газета "Сегодня" , за рулем Chevrolet находился родной брат скандального экс-министра транспорта Николая Рудьковского — Сергей.

По словам очевидцев, водитель американского спорткара на большой скорости двигался со стороны Кловского спуска. В районе ст. м. «Кловская» он вылетел на тротуар и врезался в остановку. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, но, к счастью, на остановке в тот момент никого не было.

«Предварительно водитель Chevrolet не избрал безопасную скорость и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — сказали изданию в пресс-службе ГАИ Киева. На водителя составили админпротокол, ему грозит штраф до 850 грн или лишение прав на 6—12 месяцев.