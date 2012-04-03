Брат Рудьковского на дорогом спорткаре снес остановку в центре Киева (фото)

09:20, 03 апреля 2012
Политика
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На родственника экс-министра Николая Рудьковского составили админпротокол, ему грозит штраф до 850 грн или лишение прав на 6—12 месяцев.

Остановка, которую повредил брат Рудьковского. Фото ”Сегодня”

Дорогой желтый спорткар Chevrolet Corvette Z06, стоимостью от $125 тыс., на большой скорости снес остановку возле БЦ «Парус». Как сообщает газета "Сегодня" , за рулем Chevrolet находился родной брат скандального экс-министра транспорта Николая Рудьковского — Сергей.

Спорткар Chevrolet Corvette Z06 стоимостью от $125 тыс. Фото vkontakte. ru

По словам очевидцев, водитель американского спорткара на большой скорости двигался со стороны Кловского спуска. В районе ст. м. «Кловская» он вылетел на тротуар и врезался в остановку. Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, но, к счастью, на остановке в тот момент никого не было.

 «Предварительно водитель Chevrolet не избрал безопасную скорость и совершил наезд на остановку общественного транспорта», — сказали изданию в пресс-службе ГАИ Киева. На водителя составили админпротокол, ему грозит штраф до 850 грн или лишение прав на 6—12 месяцев.

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