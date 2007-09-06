Блок Литвина нарабатывает свой проект бюджета на 2008 год
Об этом сообщил глава избирательного штаба
Избирательный Блок Литвина завершает роботу по подготовке собственного проекта Государственного бюджета Украины на 2008 год. Об этом сообщил в интервью журналистам председатель Международного экономического комитета, руководитель избирательного штаба Блока Литвина Игорь ШАРОВ.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.ШАРОВА, по его словам, в бюджете предлагается со следующего года установить минимальную почасовую оплату труда на уровне не ниже 25 гривен. «При этом, мы настаиваем на том, чтобы поднять долю оплаты труда в производственной сфере с 8 до 30% от себестоимости продукции, а работников бюджетной сферы приравнять к статусу госслужащих», – заявил И.ШАРОВ.
«В парламенте фракция Блока Литвина будет убеждать народных депутатов и членов правительства, что нынешний госбюджет является несправедливым и бесперспективным для повышения жизненного уровня людей», - сказал он. По словам И.ШАРОВА, за последние два года власть выделила “вдвое больше денег на государственное управление чем, например, в поддержку экономики».
И.ШАРОВ отметил, что в ситуации, когда доходы госбюджета в 2008 году, по прогнозам правительства Украины, превысят почти на 20% доходы госбюджета на 2007 год, “самое время безболезненно ввести новые принципы распределения бюджетных средств между центром и регионами, оставляя на местах 60%”.