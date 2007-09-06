Блок Литвина нарабатывает свой проект бюджета на 2008 год

Избирательный Блок Литвина завершает роботу по подготовке собственного проекта Государственного бюджета Украины на 2008 год. Об этом сообщил в интервью журналистам председатель Международного экономического комитета, руководитель избирательного штаба Блока Литвина Игорь ШАРОВ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе И.ШАРОВА, по его словам, в бюджете предлагается со следующего года установить минимальную почасовую оплату труда на уровне не ниже 25 гривен. «При этом, мы настаиваем на том, чтобы поднять долю оплаты труда в производственной сфере с 8 до 30% от себестоимости продукции, а работников бюджетной сферы приравнять к статусу госслужащих», – заявил И.ШАРОВ.

«В парламенте фракция Блока Литвина будет убеждать народных депутатов и членов правительства, что нынешний госбюджет является несправедливым и бесперспективным для повышения жизненного уровня людей», - сказал он. По словам И.ШАРОВА, за последние два года власть выделила “вдвое больше денег на государственное управление чем, например, в поддержку экономики».

И.ШАРОВ отметил, что в ситуации, когда доходы госбюджета в 2008 году, по прогнозам правительства Украины, превысят почти на 20% доходы госбюджета на 2007 год, “самое время безболезненно ввести новые принципы распределения бюджетных средств между центром и регионами, оставляя на местах 60%”.