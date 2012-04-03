Кличко о выборах, Попове и английской королеве

Об этом написал лидер партии «УДАР» Виталий Кличко в своем блоге.

«Городской председатель должен получить поддержку подавляющего большинства киевлян, а не 10% стимулируемых гречихой избирателей. Других выборов, которые сегодня готовят регионалы, с фальсификациями и админресурсом, в разгар сезона отпусков, мы не признаем. Поскольку их результат уже написали на Банковой. А с нами играются - картинками “деятельности” Попова, вбивая в подсознание киевлян, что только он, Попов, работает и станет мэром. Что, якобы, другого выбора нет. И мы все снова - объект грубых манипуляций», - цитирует В.КЛИЧКО пресс-служба партии.

Политик обращает внимание на то, что нынешняя столичная власть и, в частности, «председатель Киевской городской государственной администрации не является самостоятельной в собственных действиях. Ведь Киевом руководит не избранный обществом, а назначенный Банковой администратор, который полностью зависим от Партии регионов. Поэтому он и не считает себя подотчетным жителям города – у него другие начальники».

По мнению лидера «УДАРа», «выход из такой ситуации – честные и прозрачные перевыборы столичного председателя и депутатов Киевсовета. Это возвращение мэру всех полномочий – чтобы он управлял городом, а не был английской королевой».

Как считает В.КЛИЧКО, «сегодня власть боится только нашей сознательной, активной позиции и единства. Или мы вместе вернем Киеву реальное самоуправление, или же согласимся, что украинская столица - это филиал Администрации Президента. Киевляне должны сами сделать свой выбор. И вместе мы должны его защитить».

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Как сообщал УНИАН, 22 марта источник в органах власти сообщил нашему агентству, что выборы мэра Киева могут состояться в июле этого года.

Источник напомнил, что 15 мая заканчиваются полномочия нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник не исключил, что именно в этот период парламент примет решение о проведении выборов мэра Киева.

При этом, по информации источника, одновременно с выборами городского председателя могут состояться выборы депутатов Киевсовета.