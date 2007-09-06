Тимошенко об армии, ПТУ, фермерах, кредитах и беременности

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО подписала сегодня обязательство перед молодежью и молодыми семьями Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, подписание обязательств состоялось во время открытия молодежного клуба в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Как отмечается в документе, с целью создания благоприятных социально-экономических условий для становления и всестороннего укрепления молодых семей, следуя принципам стратегии национального развития «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособной стране», Блок Юлии Тимошенко взял на себя ряд обязательств.

В частности, БЮТ обязался отменить с января 2008 года призыв на срочную воинскую службу, а до 2009 года обеспечить переход к профессиональной армии.

Кроме того, БЮТ обещает внедрить механизмы стимулирования работодателей к созданию новых рабочих мест и предоставления первого рабочего места выпускникам высших и профессионально-технических учебных заведений.

Также Блок Юлии Тимошенко обязуется разработать механизм первоочередного выделения земельных участков и предоставления льготных кредитов молодым семьям для создания фермерских хозяйств и малых предприятий, а также обеспечить предоставление долгосрочных кредитов для молодых семей на получение жилья на 25-35 лет под 2-4% годовых.

Кроме того, БЮТ планирует установить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства на предприятиях всех форм собственности с целью обеспечения прав женщин, получивших отпуск по беременности, гарантирование сохранения за женщиной рабочего места и выплату надлежащей ей заработной платы в полном объеме.

Также БЮТ будет добиваться увеличения размера государственной помощи матерям при рождении первого ребенка до 12 тысяч гривен, второго ребенка – до 25 тысяч гривен и третьего – до 50 тысяч гривен и будет способствовать упрощению процедуры получения указанных средств.

Кроме того, в обязательство БЮТ содержится пункт об увеличении ежемесячной помощи по уходу за ребенком в возрасте до трех лет до 500 гривен в месяц.