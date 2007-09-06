Янукович возвращается в Киев
20:15, 06 сентября 2007Политика
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Самолёт отбывает в эти минуты
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочую поездку во Львовскую область и отбывает в Киев.
Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты из Львовского аэродрома отбывает самолет, на борту которого находится премьер и сопровождающие его лица.
Следуя к Львовскому аэродрому, В.ЯНУКОВИЧ поприветствовал несколько сотен сторонников Партии регионов, которые собрались у входа на аэродром и скандировали «Янукович! Регионы!».
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