Янукович возвращается в Киев

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ завершил рабочую поездку во Львовскую область и отбывает в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты из Львовского аэродрома отбывает самолет, на борту которого находится премьер и сопровождающие его лица.

Следуя к Львовскому аэродрому, В.ЯНУКОВИЧ поприветствовал несколько сотен сторонников Партии регионов, которые собрались у входа на аэродром и скандировали «Янукович! Регионы!».