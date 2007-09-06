Несколько сот сторонников Януковича ждут его на аэродроме
19:55, 06 сентября 2007Политика
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Только что закончилось его выступление на ТВ
Около 500 сторонников и активистов Партии регионов Львовщины собрались возле Львовского аэродрома, куда около 20.00 должен прибыть лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.
Как передает корреспондент УНИАН, присутствуют пожилые люди, студенты, рабочие и крестьяне региона. Большинство из них держат партийную символику.
По данным корреспондента УНИАН, только что завершился прямой эфир на Львовском телевидении при участии В.Януковича.
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