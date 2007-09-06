Несколько сот сторонников Януковича ждут его на аэродроме

Около 500 сторонников и активистов Партии регионов Львовщины собрались возле Львовского аэродрома, куда около 20.00 должен прибыть лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, присутствуют пожилые люди, студенты, рабочие и крестьяне региона. Большинство из них держат партийную символику.

По данным корреспондента УНИАН, только что завершился прямой эфир на Львовском телевидении при участии В.Януковича.