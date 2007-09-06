Партия регионов: двум языкам быть!

Партия регионов намерена реализовать свое обещание о придании русскому языку статуса государственного. Соответствующее заявление распространено сегодня пресс-службой Партии регионов.

«Партия регионов никогда не отказывалась от своих предвыборных обещаний в поддержку придания русскому языку статуса второго государственного. Поэтому даже в условиях сложной законодательной процедуры и постоянного блокирования нормальной работы парламента Партия регионов сделала немало для того, чтобы защитить права русскоязычных граждан Украины», - отмечается в заявлении.

Партия регионов напоминает, что по поручению парламентской фракции народные депутаты Евгений Кушнарев, Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО и Николай КОМАР в ноябре-декабре 2006 года подготовили и зарегистрировали в парламенте 26 законопроектов в области регулирования языковых прав русскоязычного населения и других языковых групп. «В частности, Н.КОМАР внес законопроект о придании русскому языку статуса официального языка, что, по сути, подразумевает придание русскому языку статуса государственного», - уточняется в заявлении.

В документе также отмечается, что в феврале 2007 года в повестку дня пленарных заседаний Верховной Рады были включены 14 таких законопроектов для рассмотрения. «Однако в том же феврале так называемая оппозиция спровоцировала парламентский кризис с блокированием работы парламента, а затем – и политический кризис, который едва не перерос в масштабный гражданский конфликт. Естественно, что в таких политических условиях актуализировать языковый вопрос, который для Украины традиционно является «болевым», не представлялось целесообразным по причине возможного перевода конфликта политического в плоскость конфликта межнационального – более неуправляемого и более опасного», - поясняют авторы заявления.

Партия регионов опровергает заявление лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, которая назвала инициативу Партии регионов о проведении языкового референдума очередным обманом избирателей. «Любые обвинения Партии регионов и ее лидера Виктора ЯНУКОВИЧА в нежелании решать языковый вопрос являются абсолютно надуманными и циничными. Партия регионов заявляет – двум языкам быть! И наша инициатива провести референдум лишний раз доказывает нашу последовательность в защите прав всех граждан страны, а не какой-то ее отдельной части», - заявляет Партия регионов.

«Мы инициируем референдум для того, чтобы показать нашим оппонентам и мировому сообществу, насколько велика поддержка наших инициатив среди жителей Украины.

Мы инициируем референдум для того, чтобы защитить право каждого думать, говорить, общаться, учиться на родном языке. Мы инициируем референдум для того, чтобы Украина состоялась как демократическое государство. Государство, в котором соблюдаются права и ценится свобода», - заявляет Партия регионов.

Партия регионов расценивает обвинения в свой адрес и адрес В.ЯНУКОВИЧА как пример использования публичной лжи и применения оппозицией «грязных» политических технологий.