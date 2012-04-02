У Богатыревой уже определились с больницей, куда положат Тимошенко

Экс-премьер-министра Юлию Тимошенко будут лечить в условиях высокоспециализированного стационара.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В ведомстве проинформировали, что во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины и обращения Государственной пенитенциарной службы Министерством здравоохранения созвана комиссия высококвалифицированных специалистов для проведения медицинского осмотра Ю.Тимошенко и определения путей последующей реализации рекомендаций Международной медицинской комиссии. Комиссия выехала в Харьков, подчеркнули в Минздраве.

Выполнение рекомендаций медиков относительно лечения Ю.Тимошенко, отметили в ведомстве, планируется организовать в условиях специализированного стационара в одном из многопрофильных медицинских заведений города Харькова, в частности в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в отделении патологии позвоночника и периферийной нервной системы.

В Минздраве утверждают, что материально-техническая база больницы полностью соответствует всем требованиям, высказанным специалистами из Германии и согласованным всеми специалистами медицинской комиссии Министерства здравоохранения.

Заведение специализируется на предоставлении помощи пациентам с подобной патологией многие годы, имеет мощный кадровый потенциал и наработанные методики. В больнице есть возможность полностью выполнить рекомендации относительно медикаментозного лечения, в частности при необходимости селективного введения лекарственных средств непосредственно в участок патологического процесса, заверяют в Миздраве. Также в министерстве подчеркнули, что в больнице отработано применение современных (в частности, признанных иностранными специалистами), методик с использованием новейшего физиотерапевтического оборудования. В ведомстве уточнили, что восстановительное лечение включает в себя систему других реабилитационных мероприятий лечебной физкультуры, гимнастики и лечебного массажа, которые применяются в комплексном подходе для организации лечения пациентов.

Специалисты учреждения и заведение в целом признаны международным сообществом как высокоспециализированный центр по реабилитации и восстановительному лечению среди пациентов с такими заболеваниями, заверили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка поручил ГПтСУ и Минздраву обеспечить обследование и лечение экс-премьера Юлии Тимошенко за пределами Качановской колонии.

В частности, В.Пшонка дал поручение «принять необходимые меры, в рамках действующего законодательства, для обеспечения обследования и лечения осужденной Ю.Тимошенко в специализированном медицинском учреждении за пределами Качановской исправительной колонии».