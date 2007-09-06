Янукович отменил свой визит в ”фосфорное” село

Ранее запланированная поездка премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в село Ожидов Буского района, которая должна была состояться в рамках его рабочей поездки во Львовскую область, не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представителям СМИ министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ, отметив, что премьер задержался на открытии дороги, а потому может не успеть на телеэфир во Львов.

Н.ШУФРИЧ также сообщил ожидовцам, что Кабмин принял решение выделить дополнительно 900 тыс. грн. на развитие Буского района, 700 тыс. из этой суммы пойдет именно на Ожидов.

Кроме местных жителей, на В.ЯНУКОВИЧА ожидали также активисты ВО «Свобода», которые приготовили ему тыквы, бутыль воды с надписью «Ожидовская вода фосфоризированная», а также кучу сгнивших огурцов, яблок и красного перца.

Сельский голова Ожидова Александра ШАХ просила граждан, чтобы те помешали пикету «Свободы», мотивируя это тем, что “В.ЯНУКОВИЧ привезет Ожидову деньги”.

Около 200 местных жителей, которые собрались на встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ, прореагировали на отмену его визита без особых эмоций.