Симоненко предлагает срочно договориться о красно-синей коалиции

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО предлагает срочно начать переговоры и заключить Протокол о создании красно-синей коалиции. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомирском обкоме КПУ.

"В ответ на вчерашние заявления представителей "Нашей Украины" в эфире радиокомпании "Эра" (П.СИМОНЕНКО не уточнил фамилии этих политиков - УНИАН) о том, что они хотят ввести прямое президентское правление, я предложил сегодня срочно начать процесс переговоров и заключения Протокола о создании красно-синей коалиции сразу после выборов", - сказал лидер КПУ.

Как передает корреспондент УНИАН, он также сообщил, что целью этих переговоров является "поставить точку в некоторых вопросах, которые сегодня осложняют процесс выборов, поскольку сеют сомнение у некоторой части избирателей относительно стабильности ситуации в парламенте, особенно, когда речь идет о коалиции национального единства".

П.СИМОНЕНКО также уточнил, что он таким образом предложил конкретный выход из сложившейся ситуации, поскольку, по его словам, КПУ и ПР, по всем социологическим исследованиями, "уже имеют, минимум, 240 голосов в следующем парламенте".