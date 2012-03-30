Медведчук признался, что вел переговоры между БЮТ и ПР в 2009 году

Бывший лидер (СДПУ (о), экс-глава Администрации Президента Леонида Кучмы Виктор Медведчук признал, что координировал переговоры, которые проходили в 2009 году между БЮТ и Партией регионов относительно изменений в Конституцию.

Об этом В.Медведчук сказал в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" (№ 53 от 30 марта).

"Все годы, когда Виктор Ющенко имел неосторожность быть Президентом нашей страны, я серьезно занимался этим вопросом, насколько можно было реализовать продолжение конституционной реформы. Делать это было трудно: с одной стороны, актуальность вопроса была очевидна, с другой - тема вызывала легкий зуд и полное противление власти. Среди прочего я принимал участие и в переговорном процессе с основными политическими силами страны - Партией регионов и БЮТ. Я все это время вынашивал идею и пытался все-таки реализовать дальнейшие изменения в Конституцию, чтобы достичь стабильности в обществе, заложить в ней возможности экономического, социального, гуманитарного развития", - сказал В.Медведчук.

Он выразил сожаление, что переговоры оказались безрезультатными. "Если бы все завершилось так, как было запланировано, поверьте мне, мы жили бы сегодня в другом государстве, с другим функциональным наполнением государственной деятельности, с другими институтами гражданского общества, которое, может быть, наконец-то встало бы на путь своего развития и становления в Украине, чего, к сожалению, до сих пор не случилось", - сказал В.Медведчук.

Он уточнил, что в ходе обсуждения в 2009 году конституционной реформы речь шла о развитии институтов парламентско-президентской формы устройства государства. "Были различные варианты, они касались изменений в первую очередь 1-го, 2-го и 3-го разделов Конституции. Например, во 2-м разделе предлагалось внести изменения относительно многих прав и обязанностей граждан, расширить вопросы социальной защиты, возможности развития таких сфер как образование и здравоохранение. Путем внесения определенных изменений в Конституцию можно было бы добиться реальной независимости ветвей власти, в первую очередь судебной, объективности и независимости судебного корпуса", - отметил В.Медведчук.

"Я абсолютно не согласен с тем, как потом в прессе обсуждались эти переговоры и их завершение. Мол, были предотвращены кулуарные договоренности, остановлен процесс изменения Конституции, некоторые говорили, что не допустили конституционного переворота. Это все абсолютный бред, который не имел ничего общего с той реальностью, которая существовала на тот момент. Во-первых, это не были закулисные переговоры. То, что они не были открыты для прессы - это было правильно, потому что о любых переговорах имеет смысл сообщать только тогда, когда они достигли какой-то финишной черты", - подчеркнул он.

В.Медведчук пояснил, что конституционные переговоры велись в составе двух самых крупных парламентских фракций, которые могли принять решение конституционным большинством. "То есть 300 голосов вносят изменения, 300 депутатов голосуют, а потом это решение подтверждается на всеукраинском референдуме. Ни о каком конституционном перевороте и речи не было, все делалось в соответствии с Конституцией", - подчеркнул он.

Как заявил В.Медведчук, конституционная реформа не состоялась в 2009 году из-за того, что "на финальной стадии мнения двух сторон разошлись".

Однако он отказался конкретизировать эти разногласия. "Я не вправе говорить об этом. Даже несмотря на то, что я участвовал в этом процессе, все-таки это вопросы, связанные с их видением ситуации, и не думаю, что я вправе сегодня говорить на эту тему. Мне кажется, я не имею на это морального права", - заявил В.Медведчук.