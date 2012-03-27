Попов обещает отменить все незаконные землеотводы возле озера Тельбин
До недавнего времени заброшенный легкоатлетический манеж возле озера Тельбин, что на Березняках, получит «новую жизнь» до конца мая
До недавнего времени заброшенный легкоатлетический манеж возле озера Тельбин, что на Березняках, получит «новую жизнь» до конца мая. Его сооружение полностью реконструируют, а прилегающую территорию озеленят и приведут в порядок. Об этом, отвечая на вопросы киевлян в прямом эфире столичного телеканала «Киев», рассказал председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов.
«Легкоатлетический манеж на Березняках мы введем в эксплуатацию после полной реконструкции еще в конце мая. А уже в начале апреля планируем начать благоустройство территории рядом с озером Тельбин. Там будут обустроены дорожки, восстановлено парковое освещение, установлена парковая мебель. И это только первый этап, результаты которого киевляне увидят уже в ближайшее время. Мы хотим сделать там действительно удобный и красивый уголок для отдыха жителей», - цитирует Александра Попова пресс-служба КГГА.
Вместе с тем председатель КГГА отметил, что лично, как и раньше, будет добиваться отмены незаконных решений Киевсовета об отводе земли в акватории озера под застройку. Сейчас дело в суде.
«Я убежден, что мы выиграем суд и отменим все незаконные землеотводы в акватории озера. Как это было с участком, на котором расположен собственно легкоатлетический манеж. Эту территорию нам удалось отсудить, и теперь там будет прекрасный сквер», - сообщил председатель КГГА.
Напомним, благоустройство территории вокруг озера Тельбин на личном контроле у главы КГГА. Александр Попов еще летом осмотрел акваторию водоема и встретился с представителями ОСНу, которые были готовы объединить свои усилия с городскими властями, чтобы сохранить эту территорию. Так, совместно властям и обществу Киева удалось не только разработать проект нового парка, но и отстоять в суде неприкосновенность его территории застройщиками