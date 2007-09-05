Бывший президент ПАСЕ увидел Мороза в роли, которая ему идет

Депутат Национального Совета Республики Австрии, бывший президент ПАСЕ Питер ШИДЕР считает правильной демонстрацию украинским парламентом своей функциональности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам П.ШИДЕРА, Европа проявляет «большую заинтересованность к событиям в Украине». В то же время, сказал он, Европа не намерена поучать Украину, а «судьба Украины - в руках самой Украины».

П.ШИДЕР отметил, что как бы сегодня ни оценивались досрочные выборы, «они уже являются фактом». Он выразил надежду, что выборы состоятся в соответствии с европейскими стандартами.

По словам П.ШИДЕРА, Председатель Верховной Рады 5-го созыва Александр МОРОЗ избрал правильную тактику поведения во время конституционного кризиса. «Вы пытались исполнить ту роль, которая вам к лицу как спикеру парламента относительно обеспечения функционирования парламента», - отметил он.

Как сказал П.ШИДЕР, в Европе парламент работает до тех пор, пока не начинает работать новоизбранный парламент.

Говоря о возможности проведения референдума, он отметил, что сначала изменения в Конституцию Украины должны пройти «парламентскую процедуру». «Нельзя выносить эти изменения просто на референдум без парламентской дискуссии», - заметил П.ШИДЕР.

По его словам, «референдум - это вспомогательный механизм». «Референдум не может заменить собой парламент», - отметил П.ШИДЕР.