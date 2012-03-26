Попов подарил внутренним войскам микроавтобус
По случаю Дня внутренних войск МВД Украины председатель КГГА посетил Воинскую часть 3001 Северного территориального командования
По случаю Дня внутренних войск МВД Украины глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов посетил Воинскую часть 3001 Северного территориального командования.
Как сообщает пресс-служба КГГА, городской глава осмотрел военную технику, оружие и казармы, в которых проживают служащие. Александр Попов стал свидетелем показательного выступления внутренних войск на строевом плацу и подготовки наряда перед выездом на дежурство.
«Столица любой страны – это город, в котором на правоохранительные органы возлагается чрезвычайно важное задание, – гарантировать безопасность миллионов людей. Ежегодно во время массовых мероприятий то ли государственного, или городского уровня, в том числе и внутренние войска служат гарантией покоя и согласия в нашем городе, стоят на страже интересов киевлян», – отметил Александр Попов.
По случаю праздника Александр Попов поздравил солдат и офицеров с профессиональным праздником и вручил Почетные грамоты и награды. А также подарил Воиской части 3001 Северного территориального командования сертификат на микроавтобус.
Со своей стороны ветеранская организация внутренних войск отметила Александра Попова медалью «20 лет внутренним войскам МВД Украины» и поблагодарила за плодотворное сотрудничество со стороны городской власти относительно защиты правопорядка в Киеве.