Попов подарил внутренним войскам микроавтобус

По случаю Дня внутренних войск МВД Украины глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов посетил Воинскую часть 3001 Северного территориального командования.

Как сообщает пресс-служба КГГА, городской глава осмотрел военную технику, оружие и казармы, в которых проживают служащие. Александр Попов стал свидетелем показательного выступления внутренних войск на строевом плацу и подготовки наряда перед выездом на дежурство.

«Столица любой страны – это город, в котором на правоохранительные органы возлагается чрезвычайно важное задание, – гарантировать безопасность миллионов людей. Ежегодно во время массовых мероприятий то ли государственного, или городского уровня, в том числе и внутренние войска служат гарантией покоя и согласия в нашем городе, стоят на страже интересов киевлян», – отметил Александр Попов.

По случаю праздника Александр Попов поздравил солдат и офицеров с профессиональным праздником и вручил Почетные грамоты и награды. А также подарил Воиской части 3001 Северного территориального командования сертификат на микроавтобус.

Со своей стороны ветеранская организация внутренних войск отметила Александра Попова медалью «20 лет внутренним войскам МВД Украины» и поблагодарила за плодотворное сотрудничество со стороны городской власти относительно защиты правопорядка в Киеве.