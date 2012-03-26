Луценко пожалел Порошенко: даже Мать Тереза не могла остановить каннибалов

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко считает, что Петру Порошенко в должности министра экономического развития и торговли придется делать выбор "между спасением страны и благополучием режима".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии "Народная самооборона", таким образом Ю.Луценко в своем блоге на "Украинской правде" прокомментировал назначение П.Порошенко.

"Петр Алексеевич, несомненно, будет профессиональным правительственным чиновником. Но в этом правительстве его ожидает множество моральных самоконфликтов, когда ему придется выбирать между спасением страны и благополучием режима", - написал Ю.Луценко.

По его мнению, назначение П.Порошенко ставит почти фаустовский вопрос: можно ли спасти экономику, продав душу организатору ее дерибана.

"Цели, задекларированные новым министром, безусловно, благородные. Но человеколюбивые проповеди матери Терезы никогда не останавливали каннибалов", - уверен экс-министр.

По словам Ю.Луценко, от этого назначения выиграл лишь Президент Украины Виктор Янукович. "Понимая степень отчуждения между Партией регионов и обществом, этим шагом он объявляет призыв под межигорские знамена готовых к конформизму политиков, в том числе будущих мажоритарных депутатов", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 23 марта В.Янукович своим указом назначил П.Порошенко министром экономического развития и торговли Украины.