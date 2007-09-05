Цушко пригрозил ”политиканам”, чтобы не игрались на выборах

Министр внутренних дел Василий Цушко гарантирует, что милиция обеспечит порядок во время избирательной кампании без каких-либо "специальных директив" с его стороны.

Об этом он заявил на заседании политсовета Социалистической партии, сообщает пресс-служба СПУ.

"Я никаких специальных директив накануне выборов своим подчиненным не раздаю – кроме обеспечения общественного порядка и соблюдения законов", - заявил министр.

По словам Цушко, "можно гарантировать, что милиция обеспечит охрану общественного порядка в период предвыборной кампании, в день выборов и после выборов".

"Предупреждаю всех тех политиканов, которые замышляют и рассматривают предложения своих технологов о возможных провокациях и создании искусственных конфликтых ситуаций, чтобы они не игрались", - заявил Цушко.

"Будут отвечать по закону, и не надо даже думать за счет людей, или не дай Бог, человеческих жертв, повышать себе имидж", - подчеркнул министр внутренних дел.

Украинская правда