Кличко возлагает надежды на международных наблюдателей

16:55, 25 марта 2012
Политика
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Об этом он заявил на встрече с сенатором от демократической партии в Сенате США Джейн Шахин во время Брюссельского форума

Лидер партии «УДАР», боксер Виталий КЛИЧКО считает, что присутствие независимых наблюдателей на парламентских выборах в Украине будет способствовать контролю над прохождением кампании и подсчетом голосов.

Об этом он заявил на встрече с сенатором от демократической партии в Сенате США Джейн ШАХИН во время Брюссельского форума, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

В.КЛИЧКО также отметил, что выборы будут конкурентными лишь в том случае, если в них смогут принять участие лидеры «Батькивщины» и «Народной самообороны» Юлия ТИМОШЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО, дела которых имеют политическую почву.

Дж.ШАХИН, какая является одним из активнейших сенаторов в вопросах утверждения демократии на пост-советском пространстве, отметила, что в США внимательно следят за ситуацией в Украине, а демократичность будущих парламентских выборов является важным фактором для развития отношений Киева и Вашингтона.

Во время своего выступления на форуме В.КЛИЧКО акцентировал на том, что в отношениях Украины с Западом, в первую очередь с ЕС, сегодня не хватает доверия. И ответственность за это лежит на официальном Киеве.

«Украинское руководство декларирует одно, делает совсем другое. Возможно, они не понимают, что значит быть верным демократии. Возможно, не хотят знать, что в действительности значит соблюдение законов, свобода слова та свобода мирных собраний», - отметил лидер «УДАРа».

Однако он выразил уверенность, что «Украина не должна быть заложником таких представлений нынешнего руководства государства, которое отступило от демократического курса развития страны».

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