В избирательных бюллетенях отсутствует № 17

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и цвет избирательного бюллетеня. Таким образом, 30 сентября избиратели возьмут в руки бумагу длинной 60 см и шириной 20 см светло-коричневого цвета, сообщает "Сегодня". Что касается "Поры", то в утвержденном бюллетене исключен 17-й номер, который партия получила в результате жеребьевки, в бюллетене после 16-го номера будет стоять 18-й.

Причиной таких действий ЦИКа стало решение Апелляционного административного суда Киева, согласно которому Минюст превысил свои полномочия, регистрируя "Пору" Ярослава Годунка.