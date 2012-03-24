Азаров: украинцам навязывается миф о фальсификации выборов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что в Украине началась кампания по навязыванию мифа о том, что предстоящие результаты парламентских выборов в Украине могут быть сфальсифицированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на сессии Обуховского горсовета Киевской области после поздравления новоизбранного мэра Обухова Александра ЛЕВЧЕНКО.

«В обществе, в стране навязывается миф, что предстоящие выборы в Верховную Раду будут сфальсифицированы. Они не будут легитимными. И Партия регионов якобы все сделает, чтобы исказить результаты голосования», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ высказал удивление, что выборы мэра города Обухова вызвали большой интерес не только украинских, но и зарубежных наблюдателей.

«Казалось бы, небольшой город в Киевской области. Ну, какое могут иметь значение выборы мэра для страны в целом? Ну, избрали и избрали. Но почему-то большое количество сотрудников американского посольства приехали на избирательные участки, 29 иностранных наблюдателей, все политические силы прислали своих наблюдателей, народные депутаты. Значит, оказывается, имеют значение (выборы мэра Обухова – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что для Партии регионов выборы мэра Обухова были очень важны и продемонстрировали честность их проведения.

«Мы постарались сделать все, чтобы выборы прошли абсолютно честно, прозрачно. Чтобы ни у кого из иностранных наблюдателей, и у наших наблюдателей не возникло даже и тени сомнения в победе нашего кандидата. Так и произошло», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что не было подано ни одной жалобы по поводу нарушений избирательного процесса.

Н.АЗАРОВ отметил, что сегодня оппозиция спекулирует на трудностях, с которыми сталкивается украинское правительство, в том числе и в результате высоких цен на газ.

«Они сейчас ходят и радуются, что нам тяжело. Пытаются на этих трудностях спекулировать, и поэтому нам так важно доверие людей, которые понимают, несмотря на всю эту брехню, «шустеровские» шоу, от начала до конца брехливые, и всякие прочие промывания мозгов. И, тем не менее, здравый смыл у людей есть», - сказал Н.АЗАРОВ.